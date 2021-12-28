Анастасия Веремеенко в 12-й раз признана лучшей баскетболисткой Беларуси

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Веремеенко в 12-й раз признана лучшей баскетболисткой года в Беларуси по результатам традиционного предновогоднего опроса специалистов и журналистов, который проводит газета "Прессбол", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центровая национальной сборной и "Горизонта" получила 85 голосов респондентов. У мужчин лучшим баскетболистом страны назван форвард испанского "Бургаса" и белорусской сборной Максим Салаш, за которого проголосовали 60 участников опроса. Для него это второе подобное признание.

Среди тренеров лучшими стали наставники женской сборной Беларуси и "Горизонта" Наталья Трофимова, рулевой "Цмокі-Мінск" и мужской национальной команды Ростислав Вергун. За Трофимову свои голоса отдали 65 опрашиваемых, за Вергуна - 69.-0-