Анастасия Зименкова заняла пятое место на молодежном ЧМ по женской борьбе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анастасия Зименкова заняла пятое место на молодежном чемпионате мира по женской борьбе в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовой схватке уроженка Минской области, выступающая в весовой категории 72 кг, победила россиянку Марину Суровцеву - 2:1. Затем было поражение от француженки Кендры Дахер - 0:11. Поскольку обидчица белоруски попала в финал, Анастасия Зименкова получила шанс попасть в число призеров соревнований. Сначала в утешительном раунде она уверенно победила Лилли Шнайдер из Германии - 6:0, а затем сразилась за бронзу с итальянкой Элени Пьоллай, уступив в туше. Еще одна бронзовая медаль в данной весовой категории пришлась впору индийской спортсменке Дивье Какран. Серебро у обидчицы белоруски из Франции, которая в решающей схватке проиграла украинке Анастасии Альпеевой, ставшей чемпионкой мира.

Ранее бронзу в состязаниях представительниц прекрасного пола завоевала белоруска Кристина Сазыкина (59 кг). Ее соотечественница Анастасия Енотова (50 кг) остановилась на пятой строке итогового протокола молодежного планетарного форума в Сербии. В состязаниях борцов греко-римского стиля серебро чемпионата мира в возрастной категории U-23 выиграл представитель Беларуси Павел Глинчук (97 кг).-0-