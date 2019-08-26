Анатолий Карпов принял участие в шахматном марафоне в Солигорске

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный гроссмейстер, 16-кратный чемпион мира по шахматам, 11-кратный обладатель шахматного Оскара россиянин Анатолий Карпов принял участие в Первом шахматном марафоне, приуроченном ко Дню шахтера, который прошел в Солигорске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации шахмат.

Именитый спортсмен провел сеанс одновременной игры на 17 досках с юными чемпионами и представителями Солигорска. Итогом сеанса стали 14 побед гроссмейстера. Максиму Лугинину, Марии Дубовик и Ивану Петренко удалось сыграть вничью.

Совместный проект Белорусской федерации шахмат и ОАО "Беларуськалий" собрал 114 шахматистов из Беларуси, Великобритании и Латвии в турнирах "Спринт" (для детей 2013 года рождения и моложе), "Полумарафон" (для детей 2007 года рождения и моложе) и "Марафон" (для всех желающих). В "Марафоне" победителями и призерами стали белорусы. Набрав 19,5 очков, первое место занял Сергей Жигалко. На второй позиции разместился Владислав Ковалев - 16,5 балла. Замкнул тройку лидеров Виталий Тетерев (16 очков).

Во время визита Анатолия Карпова обсуждалась также возможность открытия школы шахмат именитого спортсмена в Солигорске. Как сообщили в федерации, проект планируется реализовать в текущем году.-0-