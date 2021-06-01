Анчелотти сменил Зидана на посту главного тренера ФК "Реал"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянец Карло Анчелотти стал новым главным тренером испанского футбольного клуба "Реал", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мадридской команды.

Итальянский 61-летний специалист сменил на посту главного тренера Зинедина Зидана, который покинул должность 27 мая. В нынешнем сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси".

Анчелотти уже работал в "Реале" с 2013 по 2015 год, выиграв с командой несколько титулов. Под его руководством она побеждала в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.-0-