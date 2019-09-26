Андрей Арямнов завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Арямнов, выступая в весовой категории 109 кг, завоевал серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сумме двух упражнений Андрей Арямнов показал результат 426 кг (198+228). Сначала он исполнил три результативные попытки в рывке (188 кг, 193 кг, 198 кг), выиграв в этом упражнении малую серебряную медаль. В толчке олимпийский чемпион из Борисова совершил аналогичное число подходов (220 кг, 225 кг, 228 кг) и стал обладателем малой бронзы.

Золото ЧМ-2019 завоевал Симон Мартиросян из Армении, побивший мировой рекорд в рывке - 429 кг (199+230), бронзовая награда у китайца Ян Чжэ - 420 кг (197+223).

Ранее малую серебряную награду для белорусской сборной выиграл Александр Берсанов (89 кг), а Евгений Тихонцов (102 кг), записав на свой счет малое серебро в рывке и толчке, стал чемпионом мира в двоеборье.-0-