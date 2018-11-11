11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский футболист Андрей Аршавин завершает карьеру, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского "Кайрата", где он играл в последние годы.
37-летний футболист сегодня сыграл в прощальном матче за "Кайрат". В декабре истекает его действующее соглашение с клубом. Стороны не будут возобновлять сотрудничество.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли он продолжать выступать после того, как покинет казахстанскую команду, Андрей Аршавин сказал: "Думаю, полностью завершаю карьеру".-0-
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