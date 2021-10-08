Андрей Башко стал генсекретарем Федерации хоккея Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Башко, с 2020 года занимавший пост спортивного директора Федерации хоккея Беларуси, перешел на должность генерального секретаря, тем самым расширив сферу своей деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Теперь помимо развития института сборных, комплектования национальной команды Беларуси, работы по совершенствованию подготовки юных хоккеистов, разработки регламентирующих документов соревнований под эгидой ФХБ в компетенцию Андрея Башко войдет международное сотрудничество, взаимодействие с IIHF.

Функционер сменил на посту Павла Михеда, который продолжит работу в федерации, но сосредоточится на вопросах развития детско-юношеского хоккея.-0-