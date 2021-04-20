Андрей Бекренев занял пятое место на ЧЕ по вольной борьбе в Польше

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Вадим Бекренев, выступающий в весовой категории 65 кг, занял пятое место на чемпионате Европы в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Беларуси в стартовой схватке уступил поляку Кшиштофу Беньковскому – 3:6 и поскольку соперник вышел в финал, получил право на участие в утешительном турнире за бронзу. В первой схватке он победил с минимальным преимуществом болгарина Рухана Хюсню Расима – 5:4, но в противоборстве за бронзу был вынужден признать превосходство Максима Сакултана из Молдовы – 2:5.

Победу в данной весовой категории одержал россиянин Загир Шахиев, в финале не оставивший шансов обидчику белорусского спортсмена Кшиштофу Беньковскому – 13:2. Али Рахимзаде из Азербайджана стал обладателем второй бронзовой медали.

В категории 70 кг Денис Соловей выиграл стартовый поединок у итальянца Джанлуки Таламо – 10:0, но не смог развить успех в следующей схватке против украинца Игоря Никифорука (поражение – 0:10), который в итоге выиграл бронзу.

Чемпионом в данном весе стал Исраил Касумов из России. Серебро у азербайджанца Турана Байрамова. Еще одна бронзовая медаль у Армана Андреасяна из Армении.

Среди спортсменов категории 79 кг не было равных Ахшарбеку Гулаеву из Словакии. Второе место у Сайфедина Алекма из Франции. Бронзовые медали на счету Алана Амирова из Латвии и грузина Ники Кенчадзе. Белорус Андрей Карпач уступил в четвертьфинале и лишился возможности претендовать на медаль.

В весе 97 кг золото выиграл россиянин Алихан Джабраилов, одолевший в финале турка Сулеймана Карадениза. Бронзу на свой счет записали грузин Элизбар Одикадзе и поляк Радослав Баран. Стоит отметить, что именно грузинский спортсмен в четвертьфинале победил белоруса Александра Гуштына, не позволив ему вмешаться в спор за награды.

В заключительный день турнира "вольников" за бронзу поборются сразу три представителя Беларуси: Али Шабанов (86 кг) Хаджи Раджабов (92 кг) и Денис Хроменков (125 кг).

Также 21 апреля в спор за медали континентального форума вступят представительницы женской борьбы.-0-