Андрей Казусенок победил в абсолютном Кубке мира по самбо

9 декабря, Минск /Корр БЕЛТА/. Белорус Андрей Казусенок стал победителем абсолютного Кубка мира по самбо на призы Союзного государства Беларуси и России, посвященного 80-летию самбо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

В турнире, состоявшемся в Сочи, принимали участие 16 сильнейших атлетов мира в абсолютной весовой категории. Трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель чемпионатов Европы в категории до 100 кг Андрей Казусенок выиграл все четыре свои схватки. В решающем поединке за чемпионский титул он уверенно одолел титулованного россиянина Дмитрия Елисеева – 6:1.

Третье место на турнире занял еще один представитель Беларуси Юрий Рыбак.

Недавно, 30 ноября на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Токио Международная федерация самбо (ФИАС) получила временное признание.

Борьба самбо будет представлена на II Европейских играх в Минске в июне 2019 года.-0-