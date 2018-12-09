Андрей Казусенок победил в абсолютном Кубке мира по самбо

9 декабря, Минск /Корр БЕЛТА/. Белорус Андрей Казусенок стал победителем абсолютного Кубка мира по самбо на призы Союзного государства Беларуси и России, посвященного 80-летию самбо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.
В турнире, состоявшемся в Сочи, принимали участие 16 сильнейших атлетов мира в абсолютной весовой категории. Трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель чемпионатов Европы в категории до 100 кг Андрей Казусенок выиграл все четыре свои схватки. В решающем поединке за чемпионский титул он уверенно одолел титулованного россиянина Дмитрия Елисеева – 6:1.
Третье место на турнире занял еще один представитель Беларуси Юрий Рыбак.
Недавно, 30 ноября на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Токио Международная федерация самбо (ФИАС) получила временное признание.
Борьба самбо будет представлена на II Европейских играх в Минске в июне 2019 года.-0-
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