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08 ноября 2020, 12:26

Андрей Казусенок стал четырехкратным чемпионом мира по самбо на соревнованиях в Сербии

Фото из личного архива Андрея Казусенка
Фото из личного архива Андрея Казусенка

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Казусенок стал четырехкратным чемпионом мира по самбо, об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

С 5 по 8 ноября 2020 года в городе Нови-Сад (Сербия) проходит чемпионат мира по самбо. В составе сборной команды Беларуси в весовой категории до 100 кг выступал работник Минского областного управления МЧС заслуженный мастер спорта Беларуси Андрей Казусенок. В третий соревновательный день спортсмен в финальном поединке одержал победу над двукратным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта России Вячеславом Михайлиным.

Победитель чемпионата Андрей Казусенок родился 15 января 1984 года в Бобруйске. Белорусский самбист и дзюдоист выступает за сборные республики по этим видам спорта с середины 2000-х годов. -0-

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