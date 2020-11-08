Андрей Казусенок стал четырехкратным чемпионом мира по самбо на соревнованиях в Сербии

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Казусенок стал четырехкратным чемпионом мира по самбо, об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

С 5 по 8 ноября 2020 года в городе Нови-Сад (Сербия) проходит чемпионат мира по самбо. В составе сборной команды Беларуси в весовой категории до 100 кг выступал работник Минского областного управления МЧС заслуженный мастер спорта Беларуси Андрей Казусенок. В третий соревновательный день спортсмен в финальном поединке одержал победу над двукратным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта России Вячеславом Михайлиным.

Победитель чемпионата Андрей Казусенок родился 15 января 1984 года в Бобруйске. Белорусский самбист и дзюдоист выступает за сборные республики по этим видам спорта с середины 2000-х годов. -0-