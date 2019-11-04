Андрей Климович помог "Оренбургу" победить "Урал", "Спартак" проиграл "Арсеналу" в чемпионате России по футболу

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Оренбурга" одержали выездную победу над "Уралом" со счетом 2:1 на финише первого круга чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Екатеринбурге, оренбургская команда дважды поразила ворота хозяев в первой половине игры. На 4-й минуте счет открыл бывший игрок брестского "Динамо" Джоэль Фамейе, а перед самым перерывом отличился Рикарду Алвеш. Во втором тайме Эрик Бикфалви сократил разрыв, но большего уральцы добиться не смогли. Белорусский голкипер "Оренбурга" Андрей Климович и его соотечественник, защитник "Урала" Денис Поляков, провели на поле весь матч.

Фото ФК "Урал"

После семиматчевой серии без побед сегодня добился успеха тульский "Арсенал", обыгравший в Москве "Спартак" - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 16-й минуте забил Евгений Луценко. Еще в одном сегодняшнем поединке самарские "Крылья Советов" у себя дома разошлись миром с казанским "Рубином" - 0:0.

Результаты остальных встреч 15-го тура российского первенства: "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 1:1, "Краснодар" - "Ростов" - 2:2, "Уфа" - "Локомотив" (Москва) - 1:1, "Динамо" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 1:1, "Сочи" - "Тамбов" - 1:2.

Турнирное положение в российской премьер-лиге после первого круга:

1. "Зенит" - 33 очка,

2. "Локомотив" - 30,

3. "Ростов" - 30,

4. "Краснодар" - 29,

5. ЦСКА - 27,

6. "Арсенал" - 19,

7. "Крылья Советов" - 18,

8. "Оренбург" - 18,

9. "Спартак" - 18,

10. "Урал" - 18,

11. "Уфа" - 17,

12. "Рубин" - 17,

13. "Динамо" - 15,

14. "Тамбов" - 14,

15. "Ахмат" - 14,

16. "Сочи" - 13.

Бомбардирскую гонку возглавляют Александр Соболев ("Крылья Советов") и Эльдор Шомуродов ("Ростов"), забившие по 10 мячей.-0-