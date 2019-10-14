Андрей Лиховицкий стал обладателем олимпийской лицензии на ЧМ по спортивной гимнастике в Штутгарте

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гимнаст Андрей Лиховицкий выиграл олимпийскую лицензию на завершившемся в Штутгарте чемпионате мира по спортивной гимнастике и выступит на Играх в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белоруской ассоциации гимнастики.

В квалификации многоборья белорусский спортсмен занял 50-е место, по регламенту на Олимпийские игры отбирались 12 лучших. Поэтому все решалось в финалах отдельных видов, по итогам которых Андрею Лиховицкому удалось попасть в число участников второй в его спортивной карьере Олимпиады.

В женских соревнованиях олимпийскую лицензию завоевала Анастасия Алистратова. Турнир по спортивной гимнастике в столице Японии пройдет с 25 июля по 4 августа.-0-