Андрей Падин: таким хладнокровным Смольского я еще не видел

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер мужской команды Беларуси по биатлону Андрей Падин проанализировал выступление своих подопечных в индивидуальной гонке на Играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Антон Смольский провел классную гонку, таким хладнокровным я его еще не видел. Сегодня он работал, как на тренировке, - грамотно, четко, что и вылилось в результат. Увы, остальные ребята нас не порадовали. Я считаю, что при такой погоде стрелковая составляющая должна была быть лучше, - отметил Андрей Падин. - На первом же рубеже ошибся Дмитрий Лазовский, хотя предпосылок для этого не было. Я связываю это с тем, что для него эта Олимпиада первая, из-за чего идет чрезмерное волнение. Разочарован стрельбой Никиты Лобастова, особенно из положения стоя, это была не его стрельба. Но хочу отметить, что на дистанции он смотрелся безупречно, мне понравилась скорость. Но, видимо, она и сыграла с ним злую шутку. Максим Воробей нас также очень расстроил, но мы его в любом случае поддержим, вместе проанализируем ошибки и настроим на следующие гонки".

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По словам тренера, подготовка к индивидуальной гонке проходила в обычном режиме, накануне команда провела две тренировки - днем и вечером. Тренерский штаб решил не акцентировать внимание на тактических моментах, чтобы не перегружать спортсменов. "Ребята шли на гонку в хорошем расположении духа, разминка и пристрелка прошли хорошо, все было сделано правильно, но сама гонка получилось не у всех. Тем не менее мы все равно очень счастливы. Сейчас надо привести себя в порядок, у нас впереди еще много соревновательных дисциплин, где надо показать все свои способности", - заключил Андрей Падин.

В олимпийской индивидуальной гонке Антон Смольский обошелся без промахов и завоевал серебро. Никита Лобастов стал 47-м (4 мин. штрафа), Дмитрий Лазовский показал 58-е время (4), Максим Воробей - 86-й (8).-0-

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Фото Андрея Покумейко