Андрей Сидоренко назначен главным тренером ХК "Динамо-Минск"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным тренером хоккейного клуба "Динамо-Минск" назначен Андрей Сидоренко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Белорусский специалист заменил на этом посту канадца Горди Дуайера.

Андрей Сидоренко за свою тренерскую карьеру работал с белорусскими клубами "Тивали", "Химик-СКА", "Гомель", в России он руководил хабаровским "Амуром", московским "Спартаком", возглавлял в 2005 году сборную Польши по хоккею.

Помогать ему в "Динамо" будет Андрей Ковалев - один из лучших нападающих в истории белорусского хоккея, уже накопивший серьезный тренерский опыт. Ранее он уже возглавлял минское "Динамо". Также в тренерский штаб "зубров" вошел один из лучших специалистов в Беларуси по работе с молодежью Дмитрий Кравченко.

На следующей неделе минское "Динамо" проведет три домашних поединка на "Чижовка-Арене" под руководством нового тренерского штаба: 12 ноября с челябинским "Трактором", 14 ноября с магнитогорским "Металлургом", а 16 ноября завершит серию с лидером сезона в КХЛ екатеринбургским "Автомобилистом".-0-