Андрей Скабелка покидает пост главного тренера "Барыса"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 6 апреля 2020
Минск Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:15 В Буда-Кошелевском районе горел склад Происшествия
11:15 Более 40 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси Общество
11:13 Двое мужчин похитили ковш со строительного объекта в Минске Происшествия
11:10 "Белнефтехим" подтвердил начало поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям Экономика
11:09 Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,3 тыс. В мире
11:07 До +23°С ожидается по юго-западу Беларуси 7 апреля Общество
11:07 Экономисты оценили снижение реальных доходов россиян из-за карантина В мире
11:04 Андрей Скабелка покидает пост главного тренера "Барыса" Спорт
10:59 Бесправника с 3,2 промилле задержали в Гродно Происшествия
10:51 Украина вводит дополнительные ограничения на въезд в страну Общество
10:46 Минжилкомхоз перешел на дистанционный прием граждан Общество
10:46 Банк ВТБ (Беларусь) представил онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Общество
10:30 В Витебском районе микроавтобус врезался в дерево Происшествия
10:26 В Казахстане создали тесты для выявления COVID-2019 В мире
10:20 В Чашникском районе горела конюшня Происшествия
10:20 "Минскэнерго" в II квартале начнет активный ремонт сетей Регионы
10:19 Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Сморгони Происшествия
10:16 КГБ расследует дело в отношении бывших зампрокуроров Советского и Ленинского районов Минска Происшествия
10:15 В Миорском районе украли ядохимикаты на Br11,5 тыс. Происшествия
10:13 В МАРТ разъяснили, для торговли какими дезинфицирующими средствами нужна лицензия Экономика
10:12 К 75-летию Великой Победы. На передовой. Архивные фото БЕЛТА Общество
10:02 Под Гродно погиб парапланерист Происшествия
09:47 Директор и главный инженер коммерческой организации причинили Br6,9 тыс. ущерба бюджету Минска Происшествия
09:46 Порядок проведения профаттестации в сфере ЖКХ утвердили в Беларуси Общество
09:39 В Минске легковушка наехала на бордюр и осветительный столб Происшествия
09:36 Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых Экономика
09:18 В Республике Корея число заражений коронавирусом за сутки оказалось наименьшим с февраля В мире
09:14 Тигр в зоопарке Нью-Йорка заразился коронавирусом от человека Калейдоскоп
09:07 Английский парк появится у дворца Пусловских в Коссово Регионы
08:59 Оплата подождет! С 6 апреля действует Акция для клиентов "Платежные каникулы"! Общество
Все новости
Все новости
Спорт
06 апреля 2020, 11:04

Андрей Скабелка покидает пост главного тренера "Барыса"

Фото ХК "Барыс"
Фото ХК "Барыс"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Андрей Скабелка покидает пост главного тренера казахстанского представителя в Континентальной хоккейной лиге "Барыса" из Нур-Султана. Такая информация появилась сегодня на официальном сайте клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сообщении говорится, что хоккейный клуб "Барыс" и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, который истекает 30 апреля. Таким образом, "Барыс" приступает к поискам нового главного тренера. Андрей Скабелка и его тренерский штаб добились впечатляющих успехов за два сезона работы в клубе. Под его руководством "Барыс" показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов, а также дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина. ХК "Барыс" поблагодарил Андрея Скабелку и его тренерский штаб и желает им успехов в дальнейшей карьере.

В последние сезоны Андрей Скабелка также возглавлял национальную сборную Казахстана, сменив на этом посту еще одного белорусского специалиста Эдуарда Занковца.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хоккей
Новости рубрики Спорт
"Слуцк" обыграл "Ислочь" в матче футбольного чемпионата Беларуси
Фото ФК "Витебск" Футболисты "Витебска" победили "Смолевичи" в матче чемпионата Беларуси
Во время матча "Энергетик-БГУ" вышел в лидеры футбольного чемпионата Беларуси
Денис Сабалевский (второй справа). Фото Белорусской федерации бокса Белорусские боксеры продолжат подготовку к Играм в "Стайках" - Сабалевский
Вячеслав Сенкевич Умер известный тренер по дзюдо Вячеслав Сенкевич
Вячеслав Хоронеко. Фото из архива Вячеслав Хоронеко установил рекорд в жиме гири
Главное
Фото из архива Принято решение о продлении в Беларуси на неделю весенних школьных каникул
"Белнефтехим" подтвердил начало поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям
Более 40 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
Оплата подождет! С 6 апреля действует Акция для клиентов "Платежные каникулы"!
Топ-новости
До конца следующей недели в Беларуси будут выпускать до 1 млн масок в сутки - Петришенко
Минжилкомхоз перешел на дистанционный прием граждан
Самолет "Белавиа" доставил в Минск застрявших в Индии белорусов и иностранцев
К 75-летию Великой Победы. На передовой. Архивные фото БЕЛТА
Психолог: в первую очередь у каждого человека должен срабатывать механизм самосохранения
В МАРТ разъяснили, для торговли какими дезинфицирующими средствами нужна лицензия
Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых
Порядок проведения профаттестации в сфере ЖКХ утвердили в Беларуси
Министры проведут в апреле выездные приемы граждан
Беларусь ожидает от России поставки 30 тыс. оплаченных тест-систем для выявления коронавируса
Утвержден порядок взаимодействия органов госуправления по обеспечению соблюдения самоизоляции
Транзитным перевозчикам выделили шесть дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки
Более 120 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года
Украина вводит дополнительные ограничения на въезд в страну
ФПБ приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.