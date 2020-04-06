Андрей Скабелка покидает пост главного тренера "Барыса"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Андрей Скабелка покидает пост главного тренера казахстанского представителя в Континентальной хоккейной лиге "Барыса" из Нур-Султана. Такая информация появилась сегодня на официальном сайте клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сообщении говорится, что хоккейный клуб "Барыс" и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, который истекает 30 апреля. Таким образом, "Барыс" приступает к поискам нового главного тренера. Андрей Скабелка и его тренерский штаб добились впечатляющих успехов за два сезона работы в клубе. Под его руководством "Барыс" показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов, а также дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина. ХК "Барыс" поблагодарил Андрея Скабелку и его тренерский штаб и желает им успехов в дальнейшей карьере.

В последние сезоны Андрей Скабелка также возглавлял национальную сборную Казахстана, сменив на этом посту еще одного белорусского специалиста Эдуарда Занковца.-0-