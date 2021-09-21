Андрей Соловей признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин Андрей Соловей признан лучшим игроком 23-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке со "Слуцком" лидер атак "Гомеля" оформил хет-трик и помог своей команде выиграть с результатом 4:1. Сейчас в активе Андрея Соловья 14 забитых мячей, в споре лучших бомбардиров он уступает только гамбийскому нападающему солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 16 голов.

После второй подряд крупной виктории гомельчане набрали 44 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует борисовский БАТЭ, набравший 51 балл в 23 проведенных играх, на одно очко отстает действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", который провел на три поединка меньше, третьим идет минское "Динамо" - 48 очков, у брестского "Руха" на один балл меньше.

В следующем туре встречаются:

24 сентября

"Гомель" - "Динамо" (Брест);

25 сентября

"Ислочь" - "Торпедо-БелАЗ", "Минск" - "Слуцк", "Рух" - БАТЭ;

26 сентября

"Сморгонь" - "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" - "Витебск", "Шахтер" - "Неман" (Гродно).-0-