Андрей Толмач назначен новым гендиректором ФК "Динамо-Минск"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральным директором ФК "Динамо-Минск" назначен Андрей Толмач, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Андрей Толмач сменил на посту генерального директора команды Сергея Перникова. Новый руководитель ранее возглавлял мини-футбольную команду "Столица", а также национальную сборную Беларуси по мини-футболу. Является воспитанником СДЮШОР "Динамо".

Футболисты минского "Динамо" после девяти туров чемпионата Беларуси с 16 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Лидирует "Динамо-Брест" - 23 балла. В десятом туре чемпионата минчане 1 июня сыграют против соперников из "Витебска".-0-