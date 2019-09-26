Андрей Василевский и Гонсалу Оливейра пробились в полуфинал теннисного турнира в Чжухае

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и португалец Гонсалу Оливейра стали полуфиналистами парного разряда турнира в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинале они в упорной борьбе переиграли британско-японский тандем Люк Бэмбридж / Бен Маклахлан - 6:7 (7:9), 6:3, 10:8.
На турнире в китайском Чэнду белорусский теннисист Егор Герасимов (98-й номер мирового рейтинга) в 1/8 финала одиночного разряда сыграет с американцем Джоном Изнером (19).
В четвертьфинале парного разряда женского турнира в китайском Ухани белоруска Лидия Морозова и румынка Ирина Бегу уступили канадско-немецкому дуэту Шэрон Фичмен / Татьяна Мария - 5:7, 4:6.
Позже в поединке 1/4 финала одиночного разряда белоруска Арина Соболенко (14) встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (50). Победитель поединка в полуфинале будет соперничать с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти. В прошлом году Арина Соболенко стала победительницей этого турнира, обыграв в решающем поединке эстонку Анетт Контавейт.-0-