Анетт Контавейт первой вышла в полуфинал итогового турнира WTA

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстонка Анетт Контавейт (8-й номер мирового рейтинга) досрочно обеспечила себе выход в полуфинальную стадию итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканской Гвадалахаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре предварительной группы "Теотиуакан" эстонская теннисистка одержала свою вторую викторию, меньше чем за час обыграв чешку Каролину Плишкову (4) - 6:4, 6:0. В стартовом туре Анетт Контавейт также уверенно переиграла в двух партиях еще одну чешскую теннисистку, третью ракетку мира Барбору Крейчикову - 6:3, 6:4. Крейчикова потеряла шансы пробиться в полуфинал, уступив во втором туре испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе (5) - 6:2, 3:6, 4:6. В третьем туре Мугуруса сыграет с Контавейт, а две чешские теннисистки встретятся между собой.

Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко, выступающая в предварительной группе "Чичен-Ица", в ночь с субботы на воскресенье сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек (9). Обе соперницы в первом туре потерпели поражения - белоруска проиграла испанке Пауле Бадосе (10) - 4:6, 0:6, а полька уступила гречанке Марии Саккари (6) - 2:6, 4:6. Сегодня Саккари и Бадоса в очном поединке определят единоличного лидера этого квартета. В последний день предварительного этапа 15 ноября Арина Соболенко будет соперничать с Марией Саккари.

По итогам группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждого квартета. Полуфинальные встречи пройдут 16 ноября, их победители 17 ноября встретятся в решаюшем поединке. Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2021 года составит $5 млн.-0-