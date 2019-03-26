Англичане и французы второй раз разгромили соперников в квалификации Евро-2020

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольные сборные Англии и Франции одержали вторые крупные победы в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Англичане, выступающие в группе А, после домашней виктории над чехами - 5:0, разгромили в Подгорице футболистов Черногории со счетом 5:1. Игру в черногорской столице судила бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. В другом поединке второго тура в этой группе футболисты Косово в Приштине сыграли вничью с болгарами - 1:1. На старте болгары с таким же результатом завершили домашнюю встречу с черногорцами. Турнирное положение: Англия - 6 очков (2 матча; разница мячей - 10-1), Болгария - 2 (2; 2-2), Косово - 1 (1; 1-1), Черногория - 1 (2; 2-5), Чехия - 0 (1; 0-5).

В группе Н чемпионы мира французские футболисты свою вторую победу одержали в Париже над гостями из Исландии - 4:0. В первом туре французы разгромили в Кишиневе команду Молдовы со счетом 4:1. Турки также имеют в своем активе два выигрыша - в гостях над албанцами - 2:0 и дома над молдаванами - 4:0. После поражения от турецкой команды сборная Албании обыграла на выезде Андорру - 3:0. Турнирное положение после двух игровых дней: Франция - 6 (8-1), Турция - 6 (6-0), Албания - 3 (3-2), Исландия - 3 (2-4), Андорра - 0 (0-5), Молдова - 0 (1-8).

Действующие чемпионы Европы футболисты Португалии, выступающие в группе В, второй раз не смогли добиться победы в Лиссабоне. На старте они разошлись миром с Украиной - 0:0, а затем сыграли вничью с командой Сербии - 1:1. В первом тайме игры с сербами травму получили лидер португальцев Криштиану Роналду. Украинцы добыли волевую викторию в гостях у Люксембурга - 2:1. Уступая по ходу матча 0:1, подопечные Андрея Шевченко сначала сравняли счет, а в компенсированное время второго тайма вырвали победу благодаря голу в свои ворота защитника хозяев Жерсона Родригеса. Турнирное положение: Украина - 4 (2; 2-1), Люксембург - 3 (2; 3-3), Португалия - 2 (2; 1-1), Сербия - 1 (1; 1-1), Литва - 0 (1; 1-2).

Еще в трех группах игры второго тура пройдут сегодня вечером:

D - Швейцария - Дания, Ирландия - Грузия;

F - Мальта - Испания, Норвегия - Швеция, Румыния - Фарерские острова.

J - Армения - Финляндия, Италия - Лихтенштейн, Босния и Герцеговина - Греция.-0-