Англичане победили хорватов в матче чемпионата Европы по футболу

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух группах футбольного чемпионата Европы сегодня проходят матчи первого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке квартета D футболисты сборной Англии на поле лондонского стадиона "Уэмбли" обыграли вице-чемпионов мира хорватов со счетом 1:0. С самого начала встречи англичане прочно завладели инициативой, имели большое преимущество, но до перерыва не смогли открыть счет. Это они сделали на 57-й минуте игры, когда быструю атаку хозяев поля точным ударом завершил Рахим Стерлинг. Этот гол оказался для англичан победным. Завтра в другом матче этой группы шотландцы сыграют в Глазго с чехами.

В квартете С футболисты Нидерландов сегодня примут в Амстердаме сборную Украины, а в Бухаресте футболисты Австрии сыграют с дебютантом континентального первенства командой Северной Македонии.

Ранее встречи первого тура прошли в двух группах:

А - Италия - Турция - 3:0, Уэльс - Швейцария - 1:1;

В - Бельгия - Россия - 3:0, Финляндия - Дания - 1:0.

Составы остальных предварительных групп:

Е - Польша, Словакия, Испания, Швеция;

F - Франция, Германия, Венгрия, Португалия.

После завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-