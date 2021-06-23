Англичане вышли с первого места в 1/8 финала чемпионата Европы

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Англичане победили чехов и с первого места вышли в 1/8 финала футбольного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 3-го тура предварительной группы D сборная Англии одолела в Лондоне команду Чехии со счетом 1:0. На 12-й минуте игры победный гол забил Рахим Стерлинг. В Глазго вице-чемпионы мира футболисты Хорватии оказались сильнее шотландцев - 3:1. В составе победителей отличились Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич. Итоговое положение: Англия - 7 очков (разница мячей - 2-0), Хорватия - 4 (4-3), Чехия - 4 (3-2), Шотландия - 1 (1-5).

Последние поединки группового этапа состоятся 23 июня. В квартете

Е футболисты Испании сыграют в Севилье с командой Словакии, а в Санкт-Петербурге сборная Швеции встретится с польской дружиной. Положение команд после двух туров: Швеция - 4 (1-0), Словакия - 3 (2-2), Испания - 2 (1-1), Польша - 1 (2-3). Шведы уже обеспечили себе выход в плей-офф.

В группе F футболисты Германии в Мюнхене будут соперничать с Венгрией, в Будапеште сойдутся действующие чемпионы Старого Света португальцы и чемпионы мира французы Положение команд: Франция - 4 (2-1), Германия - 3 (4-3), Португалия - 3 (5-4), Венгрия - 1 (1-4). Французская сборная досрочно завоевала путевку в плей-офф.

Итоговое положение в остальных группах Евро-2020:

А - Италия - 9 очков (разница мячей - 7-0), Уэльс - 4 (3-2), Швейцария - 4 (4-5), Турция - 0 (1-8).

В - Бельгия - 9 (7-1), Дания - 3 (5-4), Финляндия - 3 (1-3), Россия - 3 (2-7).

С - Нидерланды - 9 (8-2), Австрия - 6 (4-3), Украина - 3 (4-5), Северная Македония - 0 (2-8).

После финиша группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Уже известны две пары 1/8 финала: Уэльс - Дания, Италия - Австрия.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-