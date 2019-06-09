Англичане заняли третье место в Лиге наций УЕФА

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Англии заняла третье место в дебютном сезоне Лиги наций УЕФА, одолев Швейцарию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре за бронзу, проходившей в португальском Гимарайнше, английские футболисты имели преимущество, но ни в основное, ни в дополнительное время добиться успеха не смогли - 0:0. Только в серии послематчевых пенальти английским футболистам удалось вырвать победу - 6:5. До этого, в полуфиналах, швейцарцы уступили хозяевам финального турнира португальцам - 1:3, а англичане с таким же счетом проиграли в дополнительное время голландцам.

Решающий поединок за первое место между сборными Нидерландов и Португалии состоится сегодня в Порту (начало в 21.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

Сборная Беларуси успешно провела первую часть Лиги наций, заняв первое место в группе 2 лиги D. Белорусы поднялись в лигу С, а также вышли в полуфинал, где в марте 2020 года сыграют с футболистами Грузии. В случае выхода в финал и победы в нем команда получит пропуск в финальную стадию Евро-2020.-0-