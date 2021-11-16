Англия и Швейцария стали финалистами футбольного чемпионата мира

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За день до финиша европейского отборочного турнира футбольного чемпионата мира известны девять участников финальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из квалификационной группы С путевку в Катар завоевали футболисты Швейцарии, разгромившие в Базеле в игре 8-го тура команду Болгарии - 4:0. Конкурент швейцарцев в борьбе за первое место чемпион Европы сборная Италии не смогла победить в Белфасте североирландцев - ничья 0:0. Итоговое положение: Швейцария - 18 очков, Италия - 16, Северная Ирландия - 9, Болгария - 8, Литва - 3.

Лидеры группы F датчане, которые давно гарантировали себе первое место, проиграли в Глазго шотландцам со счетом 0:2. Это первое поражение и первые пропущенные мяч датчан в десяти проведенных встречах. Израильтяне одолели на своем поле команду Фарерских островов - 3:2, а в Клагенфурте сборная Австрии разгромила футболистов Молдовы - 4:1. Итоговое положение: Дания - 27, Шотландия - 23, Израиль - 16, Австрия - 16, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.

В группе I первое место заняли англичане, разгромившие в гостевом матче 10-м тура аутсайдера команду Сан-Марино с результатом 10:0. Футболисты сборной Польши уступили в Варшаве венграм - 1:2. В Тиране албанцы выиграли у команды Андорры - 1:0. Итоговое положение: Англия - 26, Польша - 20, Албания - 18, Венгрия - 17, Андорра - 6, Сан-Марино - 0.

Ранее путевки в финал планетарного форума завоевали сборные Бельгии, Франции, Германии, Испании, Хорватии и Сербии.

Сегодня на футбольных аренах Старго Света пройдут заключительные встречи отборочного турнира.

Действующие чемпионы планеты французы, досрочно обеспечившие себе первую позицию в группе D, сыграют в Хельсики с финнами. Конкурент финской команды в борьбе за вторую позицию сборная Украины в Зенице будет соперничать с футболистами Боснии и Герцеговины. Положение команд: Франция - 15 очков (7 матчей), Финляндия - 11 (7), Украина - 9 (7), Босния и Герцеговина - 7 (7), Казахстан - 3 (8).

Победитель группы Е сборная Бельгии в Кардиффе будет соперничать с командой Уэльса. В Праге футболисты Чехии примут гостей из Эстонии. Положение команд: Бельгия - 19 (7), Уэльс - 14 (7), Чехия - 11 (7), Эстония - 4 (7), Беларусь - 3 (8).

Лидер группы G сборная Нидерландов сыграет в Роттердаме с норвежцами. Футболисты Гибралтара примут на своем поле команду Латвии, а в Подгорице черногорцы встретятся с турками. Положение команд после 9 игровых дней: Нидерланды - 20, Турция - 18, Норвегия - 18, Черногория - 12, Латвия - 6, Гибралтар - 6.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выходят победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира.

Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов.-0-