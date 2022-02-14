Анна Гуськова: эту медаль посвящаю отцу, которого уже нет

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер пекинских Игр Анна Гуськова в эфире телеканала "Беларусь 1" заявила, что серебряную олимпийскую медаль посвящает отцу и матери, сообщает БЕЛТА.

"Я посвящаю ее папе своему, которого уже нет, своей маме, людям, которые за меня переживали, белорусам. Я сама сейчас в каком-то космосе", - сказала Анна Гуськова.

"Я же говорила, что будет сюрприз. Что двойные сальто - мы от них откажемся и пойдем на тройные. Дело в том, что я вела себя настолько спокойно и уверенно. Это самое важное для спортсмена - быть не только физически, но и морально готовым. И я была готова", - сказала спортсменка.

Как сообщалось, 14 февраля белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 открывала решающий раунд борьбы за медали и получила за свой прыжок 107,95 балла. Ее результат смогла превзойти только прославленная китаянка Сюй Мэнтао - 108,61 балла. Бронзу завоевала американская спортсменка Меган Ник - 93,76 балла.-0-

Фото Андрея Покумейко

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