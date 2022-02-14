Анна Гуськова: после второй попытки поняла, что надо идти ва-банк

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Серебряная призерка Игр в Пекине в лыжной акробатике Анна Гуськова прокомментировала свой результат после церемонии чествования в снежном парке Геньтин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

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"Когда приземлилась после решающей попытки, поняла, что сделала все, что могла. Эмоции переполняют! Отмечу, что этот прыжок в прошлый раз я прыгала в Пхенчхане четыре года назад. Решение выполнять такой сложный прыжок мы приняли уже на склоне, когда после второй попытки я поняла, что надо идти ва-банк. Была уверена в своих силах, правда, его было очень сложно сделать, так как у меня он был только в голове", - рассказала спортсменка.

"Огромное спасибо всем, кто за меня переживал, поддерживал, болел, мы сделали это вместе. Я не могу поверить своим глазам, что это произошло. Ура!" - добавила Анна Гуськова.-0-

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