Анна Гуськова сделала свой "Олимпийский выбор"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер пекинских Игр Анна Гуськова поможет РЦОП по фристайлу в рамках проекта "Олимпийский выбор", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Анна Гуськова спустя четыре года вновь поднялась на пьедестал, завоевав серебро в лыжной акробатике в Пекине. Свой "Олимпийский выбор" Анна вновь сделала в пользу Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу, куда отправится финансовая поддержка в размере Br20 тыс. от Президентского спортивного клуба.

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Выбор очевиден: в этом центре она регулярно занимается и тренируется, там же растет и новая смена победителям. Отметим, что Анна Гуськова продолжительное время была стипендиаткой Президентского спортивного клуба - в 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Во время этой акции каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси сможет выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них. Сумма финансовой помощи будет зависеть от занятого спортсменом места и составит: за первое место - Br25 тыс., за второе Br20 тыс., за третье - Br15 тыс.

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"Олимпийский выбор" - совместный масштабный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране. Благотворительная акция проходит с Олимпиады-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018), Токио (2021), а также II Европейские игры, которые проходили в Минске в 2019 году.-0-

Фото Андрея Покумейко