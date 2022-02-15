Анна Гуськова: сегодня испытала незабываемые ощущения, как и четыре года назад

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер пекинской Олимпиады белорусская фристайлистка Анна Гуськова сегодня вновь испытала незабываемые ощущения. Об этом она рассказала сразу после сегодняшней церемонии награждения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Сейчас у меня в руках то, ради чего мы тренируемся долгие годы, - олимпийская медаль. И так рада снова испытать ощущения, которые испытывала четыре года назад, это просто не объяснить словами, это просто космос. Хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал, болел и поддерживал", - сказала Анна Гуськова.

Вчера она завоевала серебряную медаль в соревнованиях по лыжной акробатике, уступив только прославленной китаянке Сюй Мэнтао. На Олимпийских играх - 2018 в Пхенчхане Анна Гуськова стала чемпионкой, опередив всех сильнейших фристайлисток планеты.

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Фото Андрея Покумейко