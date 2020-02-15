Анна Гуськова выиграла золото на этапе КМ по фристайлу в Москве

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла золото этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 получила от судей итоговую оценку 95,46 баллов. Следом за ней в тройке сильнейших обосновались австралийка Лаура Пил (91,42) и россиянка Софья Алексеева - 76,56.

В состязаниях мужчин бронзу выиграл белорусский лыжный акробат Павел Дик. Его итоговая оценка 112,18 баллов. Впереди оказались лишь представитель России Павел Кротов (137,50) и Ной Рот из Швейцарии (129,36).-0-