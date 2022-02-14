14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова вышла в финал олимпийского турнира по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из первой квалификации в финал отбирались шесть лучших спортсменок из 24. Олимпийская чемпионка - 2018 Гуськова набрала 92,00 балла - этот результат оказался шестым, что позволило пройти в финал напрямую. Остальные 18 фристайлисток, в числе которых еще две белоруски Анна Деруго и Анастасия Андриянова, поспорят за проход дальше во второй квалификации. Из этой стадии отбора в финал также отправятся шесть девушек.-0-

Фото Андрея Покумейко