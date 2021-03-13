13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Казахстане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка белорусской фристайлистки - 78,30 балла. Тройку сильнейших возглавила канадка Марион Тену - 89,88 балла. Второе место у россиянки Любови Никитиной - 86,33 балла. Замкнула тройку сильнейших казахстанская спортсменка Жанбота Алдабергенова - 84,99 балла.

Лидировавшая после первого финала австралийка Лора Пил неудачно исполнила свою попытку и откатилась на шестое место в итоговом протоколе.-0-

Максим Густик занял 6-е место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Казахстане