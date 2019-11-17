Анна Нифонтова стала 21-й на дистанции 1000 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Нифонтова заняла 21-е место в женских стартах группы В на дистанции 1000 м этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат белоруски - 1 мин. 20,680 сек. Первое время на километровой дистанции в группе В показала Ариса Го из Японии - 1 мин. 17,450 сек. Также участницами цветочной церемонии стали кореянки Хен Юн Ким (1 мин. 17,774 сек.) и Мин Сун Ким (1 мин. 17,794 сек). Еще одна белоруска Евгения Воробьева завершила состязания в группе В на 23-й позиции итогового протокола.
На старт этапа Кубка мира в Минске, который проходит с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Мингорисполком, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, НОК, Президентский спортивный клуб, "Минск-Арена".-0-
Фото Белорусского союза конькобежцев