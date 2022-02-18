Анна Сола о самочувствии в масс-старте: могла пробежать еще несколько кругов

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Анна Сола рассказала о своем выступлении в масс-старте на Олимпийских играх, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"На стрельбище нужно было быть очень внимательной - ветер дул то в спину, то в лицо. Сложно стрелять в таких погодных условиях. На удивление, по дистанции сегодня бежалось гораздо легче, чем в эстафете. Функционально я была готова хорошо, могла пробежать еще несколько кругов, - отметила биатлонистка. - После первых гонок расстраивалась: все время что-то не получалось, а теперь стараюсь анализировать, быть в хорошем настроении. Понятно, всем хотелось добиться высокого результата, и сейчас мне досадно, что на Олимпиаде получилось не все, к чему я была готова".

В гонке с массовым стартом на Олимпийских играх в Пекине Анна Сола заняла 10-е место, допустив 8 промахов.-0-

Фото Андрея Покумейко