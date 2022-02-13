Анна Сола: в гонке преследования выложилась на сто процентов

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анна Сола поделилась эмоциями от результата олимпийского пасьюта, в котором спортсменка поднялась с 26-го места на 4-е, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Выложилась в гонке преследования на сто процентов. Сил не осталось, но общее самочувствие хорошее. Здесь непростая высота: сложно бежать, но сегодня порадовала стрельба. Открылось второе дыхание. Настраиваюсь на следующие гонки, буду стараться показать максимум, - рассказала Анна Сола. - Спасибо большое нашим болельщикам. Очень приятно, что они за нас болеют и поддерживают, даже если у нас что-то не получается".-0-

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