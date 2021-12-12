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12 декабря 2021, 17:01

Анна Сола выиграла серебро в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Фото biathlon.by
Фото biathlon.by

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла серебро в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира, который завершился в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска, стартовавшая под первым номером, трижды промахнулась на огневых рубежах и уступила победительнице из Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн 4,1 сек.

Итоговое время стреляющей лыжницы из Скандинавии 30 мин. 4,1 сек. (1 промах). Бронзу завоевала шведка Эльвира Эберг с отставанием от норвежки 23,3 сек. (1 промах).

Также отметим выступление еще одной белоруски Динары Алимбековой, сумевшей подняться с восьмого места на старте до четвертой позиции в итоговом протоколе. Она уступила Марте Олсбю-Ройселанн 48,1 сек. (1 промах).

Еще одна белоруска Ирина Лещенко финишировала 48-й (отставание 4 мин. 1,0 сек., 3 промаха). Всего финишировали 56 спортсменок.-0-

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