Анна Стрельцова завоевала две серебряные медали на ЧМ по водным лыжам в Малайзии

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анна Стрельцова завоевала две серебряные медали на чемпионате мира по водным лыжам, который прошел в Малайзии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска стала второй в прыжках с трамплина, показав результат в 53,5 м. Золотую награду завоевала австралийка Джассинта Кэролл - 54,9 м. Бронзовая медаль досталась спортсменке из США Регине Жакесс (51,2 м).

Анна Стрельцова (слева). Фото Международной федерации воднолыжного спорта

Также серебро на счету Анны Стрельцовой в общем зачете (фигурное катание, прыжки с трамплином, слалом). На высшую ступень пьедестала почета поднималась канадка Уитни Макклинток, третье место заняла спортсменка из США Брук Бэлдвин.

Анна Стрельцова (слева). Фото Международной федерации воднолыжного спорта

Беларусь в сентябре текущего года примет сразу два чемпионата Европы по водным лыжам. Соревнования за риксеном (электротягой) среди ведущих спортсменов Старого Света состоятся 6-8 сентября в Республиканском центре олимпийской подготовки по воднолыжному спорту в поселке Волчковичи под Минском. Здесь же 13-15 сентября пройдет юниорское континентальное первенство.-0-