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09 февраля 2022, 18:22

"Антон и в детстве был феноменальным": близкие Смольского о том, почему всегда в него верили

Антон Смольский
Антон Смольский
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Небольшой агрогородок Мажа в Копыльском районе - малая родина серебряного призера Олимпиады-2022 Антона Смольского. Туда мы отправились, чтобы одними из первых поздравить главных болельщиков в жизни олимпийца - родителей, а также вспомнить самые первые шаги в биатлоне вместе с его тренером.

"Мама, я счастлив!"

Мама Ирина Александровна не скрывает слез радости и признается, что вместе с мужем они не пропускают ни одного соревнования сына. Смотрят исключительно в прямом эфире, даже если для этого нужно отпроситься с работы. Знают: находясь за тысячи километров, Антон всегда чувствует их поддержку. Нынешняя Олимпиада стала для родителей особенной: отложили все дела и с замиранием сердца болели за сына перед телевизором.

"Наш Антон - настоящий боец. Как бы сложно ни было, он пойдет до конца. Я всегда верила в него и знала, что так получится. Мне стало понятно, что он возьмет медаль, уже на четвертой стрельбе. Позже мы с ним созвонились, он говорит: "Мама, я счастлив!" А как была счастлива я: на глазах слезы радости, мурашки по коже побежали. Эмоции просто зашкаливали. Не знаю даже, как передать словами эти ощущения, - говорит Ирина Александровна. - Случилось то, что должно было случиться. Да, ему чуть-чуть не хватило до золота, всего каких-то несчастных 14 секунд. Но это повод закалиться на новые победы".

С детства Антон был смышленым и энергичным мальчишкой. В агрогородке Песочное, где тогда жила его семья, ходил в обычную деревенскую школу. Там возможностей для ребят было намного меньше, нежели в райцентре. Когда же переехали поближе к Копылю, он впервые узнал, что такое биатлон, и сразу же захотел заниматься.

"Помню, в 6 классе пришел к нам советоваться. Мы тогда сказали: если уверен в своих силах, пробуй, мы только за", - улыбается Олег Анатольевич.

Мама Антона Смольского: к приезду сына обязательно приготовлю блины

Антон Смольский сделал свой "Олимпийский выбор" в пользу Копыльской СДЮШОР

"А я хорошо помню момент, когда сказал нам, что его взяли в биатлон. Было очень много эмоций, восторга, - говорит мама. - Конечно, случались и трудности: учеба ведь на первом месте, и только потом спорт. Тренировки заканчивались поздно. К восьми вечера он был обычно дома и сразу же садился за уроки. Порой домашние задания заканчивал делать после полуночи. В половине седьмого утра уже школьный автобус ждет. Но Антон был феноменальным мальчиком, память у него изумительная. Ему не нужно было что-то долго заучивать, прочитал - и все, запомнил".

По словам родителей, времени на детские шалости с друзьями у парнишки не было, он знал: после школы его ждут тренировки.

"Очень любил технику. Разбирал велосипеды, мотоциклы, даже с ремонтом машины помогал. О большом спорте задумался позже, когда стал работать с Анатолием Сенюком, его первым тренером. Хотя не все давалось легко, - уточняет мама. - Помню первый звонок Анатолия Леонидовича: у Антона уже получается, но еще нужно поработать. Мы с сыном занимались вместе: он - как тренер, я - как мама. Морально поддерживала, пробовала настраивать на этот путь. Кстати, первые лыжи Антона сейчас хранятся в тренерской - как символ его достижений".

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

"Шлю ему в ответ наше родное солнышко"

В детстве спортсмен никогда не возвращался домой на школьном автобусе. Предпочитал пройтись пешком или пробежаться. Называл путь в три километра дополнительной тренировкой, возможностью разогреться.

"Если нужно было сходить в магазин, он рюкзак на плечи - и пошел, - вспоминает Олег Анатольевич. - Когда у него появлялось свободное время, брал лыжи и катался по деревне. У нас тут дорога, как олимпийская трасса, - есть и подъемы, и спуски.

Ирина Александровна в школе и сама занималась лыжами. Так что можно сказать, сын пошел в маму. Но вот вместе с Антоном на лыжах так ни разу и не проехала. Он ведь в разъездах с 9 класса, а на каникулы приезжал обычно летом".

"Зато вспомни наш восторг, когда на выпускном в школе сказали, что Антон единственный из нашего района поступил в "Раубичи" (РЦОП по зимним видам спорта), - с гордостью в голосе говорит Олег Анатольевич. - Он уже знал, а для нас был сюрприз. Мы им очень гордились!"

"Да, но после этого видеть своего светловолосого и голубоглазого мальчика я стала только в телефоне. Когда школу окончил, сразу на полгода уехал, - с грустью вспоминает мама. - Такой был мне помощник: когда у нас появился второй ребенок, Антон много времени проводил с младшим братом. Успевал с ним погулять, пока я в огороде или ужин готовлю, но и о тренировках не забывал. А уже в восемь лет сам для нас напек блинов. Представляете, мы приходим с работы уставшие, а на столе - ужин от сына".

Все грамоты и награды Антона в родительском доме хранятся на самом видном месте. Близкие до сих пор помнят, как он принес свою первую медаль. Столько радости тогда было у всего семейства!

"Я все храню: и грамоты, и медали. Вот эта самая первая. Год, наверное, 2015-й. Он тогда вошел в тройку лучших биатлонистов области среди юношей 1996 года рождения, - рассказывает мама Антона Смольского и с теплотой переводит взгляд на награды своего чемпиона. - Когда начал ездить в разные страны, стал привозить нам подарки. Из Финляндии мне привез настоящие валенки. Представляете, так подобрал размер точно, что они мне впору пришлись. До сих пор ношу".

А еще Антон Смольский знает, как сильно его мама любит природу: горы, пейзажи, закаты и рассветы. Где бы ни был, всегда делится с ней впечатлениями: присылает фотографии самых красивых мест.

"Сейчас, говорит, в Китае очень холодно: сильный ветер пронизывает насквозь. Мне, конечно, жалко сыночка. Шлю ему в ответ наше родное солнышко. И жду поскорее его дома", - отмечает мама.

"А что приготовите вкусненького к приезду олимпийского чемпиона?" - интересуемся мы.

"Первым делом напеку блинов. Это его любимое блюдо. Еще мачанка, это от бабушки традиция. Устроим праздник, приготовим шашлык. Сделаем так, чтобы ребенок, наконец, поел. Один день можно! - радостно говорит мама. - У него ведь строгое меню, поэтому все питание дозированное. Я иногда хочу испечь пирог, приготовить какое-то новое блюдо, но ему этого нельзя. Любит куриные супчики, готовлю овощи, каши, рыбу. В детстве обожал гречку. Антон и нас учит, как держать себя в форме. Стараемся не готовить жирное, не есть после шести".

"Ну а как же в деревне без сала? - шутит Олег Анатольевич. - У Антона очень жесткий график, не всегда может приехать, но мы ждем его в любой день, когда у него получается. В отпуск между сборами всегда приезжает домой. Обычно мы собираемся вместе летом на мой день рождения. У мамы - в октябре, у Антона - в декабре, там сложнее. А в июле уже празднуем все три".

"Олимпийское серебро тоже будет храниться в родительском доме?" - уточняем у родителей.

"Думаем, может, уже и у него дома - пора. А прежние награды пусть будут с нами, как память. К тому же у нас уже есть одна олимпийская медаль, правда, шоколадная. С первой олимпиады, на которой был сын. До сих пор лежит в морозильной камере. Мы решили: съедим ее, когда Антон вернется с олимпийским золотом", - говорят родители.

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

"Ни разу не сачковал и никогда не жаловался"

Тренер-преподаватель по спорту Копыльской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Анатолий Сенюк - первый наставник Антона Смольского. Он поделился с нами эмоциями от выступления своего воспитанника на Олимпиаде-2022 и вспомнил, каким был чемпион в начале своей спортивной карьеры.

"Мне всегда нравился его характер: парень он упорный и трудолюбивый. Пришел и твердо сказал: "Я хочу заниматься". Все тренировки честно отрабатывал, ни разу не сачковал и никогда ни на что не жаловался. Всегда у Антона было рабочее настроение. Все это привело к такому грандиозному результату: от уроков физкультуры - до олимпийской вершины, - рассказывает Анатолий Сенюк и признается, что Антон был и остается для него сыном. - Тяжело говорить, но моего собственного сына не стало в раннем возрасте. Они с Антоном были одногодки. Поэтому этот парень стал мне родным. Не зря ведь говорится: настоящий тренер - будто папа с мамой".

Тренер об Антоне Смольском: он занимался даже по выходным и все время спрашивал, как улучшить результат

Анатолий Сенюк продолжает учить будущих чемпионов в родном для олимпийского призера Копыле. В тренерской до сих пор хранятся первые лыжи Антона Смольского и некоторые из его наград.

"Помню, спустя время выписал на него одну пару новых лыж, а нам в магазине вторую просто так подарили. Потому что он уже тогда был известным - выигрывал республиканские соревнования, - делится воспоминанием первый тренер обладателя олимпийского серебра. - Всегда внимательно слушал все мои советы и рекомендации. Интересовался разными новшествами: от экипировки до питания спортсменов. Стремился быть первым, и у него это отлично получалось".

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

Сейчас Анатолий Леонидович болеет коронавирусом, но даже этот недуг не помешал ему внимательно следить за всей гонкой и радоваться победе, не скрывая своих эмоций.

"Когда мы с ним созвонились, первое, что сказал: "Я тобой очень горжусь!" Он покорил ту вершину, о которой давно мечтал. Я пожелал ему не останавливаться. Знаю, он может больше и сделает это. Верю в него! - со слезами радости сказал тренер. - Он трудяга еще тот. Даже когда куда-то едет на отдых, все равно берет с собой роллеры, чтобы тренироваться".

По словам Анатолия Сенюка, ему также очень бы хотелось поблагодарить родителей Антона за такого трудолюбивого и целеустремленного сына.

"Важно быть для своего ребенка в том числе и психологом, поддерживать в любую минуту, даже если что-то не получается, хоть он 30-й или 80-й пришел, - добавил тренер. - Антон Смольский - пример для наших детей. Олимпийский призер - мечта любого тренера, и я хочу, чтобы такие эмоции, как я сегодня, испытал каждый наставник. Антон, после такого результата мы можем и будем работать дальше. Ты молодец!"

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-

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