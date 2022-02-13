Антон Смольский: физическое состояние хорошее, но сегодня не повезло

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Биатлонист Антон Смольский прокомментировал свое выступление в олимпийском пасьюте, по итогам которого спортсмен занял 14-е место, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"После того как мы пришли на пристрелку, погода уже изменилась и мы стреляли в очень сложных условиях. На одном из рубежей пришел в порыв, понимал, что долго стою, решил стрелять - в итоге три промаха. Сегодня, можно сказать, не повезло. Хотя физическое состояние у меня хорошее, радует, что провел уже несколько гонок в Чжанцзякоу, а форма на высоком уровне. Жду следующих стартов на Олимпиаде", - рассказал Антон Смольский.-0-

Фото НОК Беларуси