Антон Смольский и Динара Алимбекова выиграли гонки преследования на чемпионате Беларуси по летнему биатлону

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем в гонке преследования у мужчин на чемпионате Беларуси по летнему биатлону стал Антон Смольский, у девушек - Динара Алимбекова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Антон Смольский преодолел дистанцию в 12,5 км за 34 мин. 57,9 сек.

На второй позиции разместился Сергей Бочарников, отстав от лидера на 33,4 сек.

Бронзовая награда досталась Максиму Воробью (отставание 1 мин. 47,8 сек.).

У девушек лучший результат показала Динара Алимбекова, которая пробежала 10 км за 28 мин. 56,9 сек.

Второй финишировала Анна Сола, проиграв олимпийской чемпионке 2018 года 2 мин. 29 сек.

На третью ступень пьедестала почета поднималась Елена Кручинкина (отставание 2 мин. 55,7 сек).

Чемпионат Беларуси по летнему биатлону завершился сегодня в республиканском олимпийском центре "Раубичи".-0-

Фото Дениса Костюченко