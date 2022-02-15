Антон Смольский: по ходу дистанции чувствовал себя хорошо

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Биатлонист Антон Смольский прокомментировал выступление белорусской команды в эстафетной гонке на Олимпиаде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Своим состоянием доволен. Из минусов - это стрельба лежа, не удалось выполнить ее чисто. Не сориентировался, что ветер поменялся, но благо прошел без штрафного круга. По ходу дистанции чувствовал себя хорошо, - сказал спортсмен. - Что касается результата всей команды, то, конечно, восьмое место - не тот результат, на который мы настраивались. Да и ребята были готовы бороться за позиции выше. Они морально и физически сейчас готовы намного лучше. Надеюсь, что мы разберем свои ошибки и еще проявим себя".-0-

Фото Андрея Покумейко