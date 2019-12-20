Антон Смольский стал 16-м в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Пол Шоммер, Александр-Фьельд Андерсен и Филипп Наврат. Фото IBU
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал 16-м в спринте на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в Обертиллиахе (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Антон Смольский уступил победителю гонки 2 мин. 6,7 сек. Первое время показал норвежец Александр-Фьельд Андерсен, преодолевший 10 км за 25 мин. 45,8 сек. Вторым стал спортсмен из США Пол Шоммер (отставание 19,5 сек.). Замкнул тройку лидеров немец Филипп Наврат (отставание 40,1 сек.).
Среди белорусских биатлонистов Виктор Кривко стал 18-м, Егор Казаринов - 39-м. Дмитрий Лазовский показал 58-й результат.
Продолжатся соревнования сегодня женским спринтом на 7,5 км.
Завершится третий этап Кубка IBU в Обертиллиахе 21 декабря.-0-