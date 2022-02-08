Антон Смольский стал серебряным призером в индивидуальной гонке ОИ

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал серебряным призером Олимпиады в индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Это первая медаль Беларуси на Играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер белорусской мужской команды Антон Смольский, стартовавший 28-м, великолепно отработал на стрельбище, не допустив ни одного промаха, и показал время 49 мин. 02,2 сек. В итоге его опередил только французский биатлонист Кентен Фийон Майе, который при двух штрафных минутах прошел дистанцию за 48 мин. 47,4 сек. Обладателем бронзы стал норвежец Йоханнес Бё (+31,1 сек.; 2).

Это первая олимпийская медаль для мужской сборной Беларуси с 2010 года. В Ванкувере-2010 Сергей Новиков также занял второе место в индивидуальной гонке, разделив серебро с легендарным норвежцем Оле-Эйнаром Бьорндаленом.

Сегодня белорусский биатлонист Никита Лобастов занял 47-е место, Дмитрий Лазовский на 58-й позиции, Максим Воробей финишировал 86-м из 92 участников гонки.

Вчера в женской индивидуальной гонке на 15 км белоруска Динара Алимбекова заняла пятое место.

Расписание оставшихся олимпийских гонок биатлонистов:

11 февраля - женский спринт.

12 февраля - мужской спринт.

13 февраля - мужская гонка преследования; женская гонка преследования.

15 февраля - мужская эстафета.

16 февраля - женская эстафета.

18 февраля - мужской масс-старт.

19 февраля - женский масс-старт.-0-

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Фото Андрея Покумейко