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06 августа 2021, 12:31

Антонелла Пальмизано стала олимпийской чемпионкой по спортивной ходьбе

Фото Getty Images
Фото Getty Images
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6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Итальянская спортсменка Антонелла Пальмизано завоевала золотую олимпийскую медаль в спортивной ходьбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 20 км итальянка прошла за 1 час 29 мин. 12 сек. Второй финишировала колумбийка Сандра Лорена Аренас (1 час 29 мин. 37 сек.), бронзовая медаль досталась олимпийской чемпионке Рио-2016 китаянке Лю Хун (1 час 29 мин. 57 сек.). Белорусские спортсменки остались далеко за чертой призеров: Анастасия Раровская заняла 23-е место (1 час 35 мин. 09 сек.), Анна Терлюкевич оказалась на 31-й позиции (1 час 37 мин. 22 сек.), Виктория Рощупкина финишировала 49-й (1 час 43 мин. 33 сек.) среди 53 спортсменок, завершивших дистанцию.

В соревнованиях мужчин на дистанции 50 км олимпийским чемпионом стал польский атлет Давид Томала (3 часа 50 мин. 08 сек.), серебро у немца Йонатана Хильберта (3 часа 50 мин. 44 сек.), бронзу завоевал канадец Эван Данфи (3 часа 50 мин. 59 сек.). Белорусский спортсмен Дмитрий Дюбин пришел к финишу 22-м, показав результат 4 часа 00 мин. 25 сек.

Сегодня на легкоатлетическом турнире будут разыграны медали в шести видах соревновательной программы. Женщины определят сильнейших в метании копья, беге на дистанциях 400 м и 1500 м. Мужчины будут бороться за награды в беге на 5000 м и эстафете 4х100. Все эти состязания пройдут без участия белорусских спортсменов.-0-

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