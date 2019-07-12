12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский форвард Антуан Гризманн перешел в испанскую "Барселону". Такая информация размещена на официальном сайте клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из ведущих нападающих Европы ранее защищал цвета мадридского "Атлетико", которому каталонцы заплатили 120 млн евро. Контракт с "Барселоной" Антуан Гризманн заключил на пять лет (до 2024 года), с возможностью выкупа игрока за 800 млн евро.

Прежний клуб форварда из столицы Испании намерен взыскать в судебном порядке с "Барселоны" еще 80 млн евро. В "Атлетико" утверждают, что переговоры с Гризманном прошли до 1 июля и соглашение с игроком было подписано ранее.-0-