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Антуан Гризманн перешел в испанскую "Барселону"

Спорт 12.07.2019 | 18:19
Фото EPA
Фото EPA

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский форвард Антуан Гризманн перешел в испанскую "Барселону". Такая информация размещена на официальном сайте клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из ведущих нападающих Европы ранее защищал цвета мадридского "Атлетико", которому каталонцы заплатили 120 млн евро. Контракт с "Барселоной" Антуан Гризманн заключил на пять лет (до 2024 года), с возможностью выкупа игрока за 800 млн евро.

Прежний клуб форварда из столицы Испании намерен взыскать в судебном порядке с "Барселоны" еще 80 млн евро. В "Атлетико" утверждают, что переговоры с Гризманном прошли до 1 июля и соглашение с игроком было подписано ранее.-0-

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