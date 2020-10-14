Арбитры из Северной Македонии рассудят матч Беларусь-Казахстан в Лиге наций

Во время тренировки

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч футбольных сборных Беларуси и Казахстана в Лиге наций в Минске сегодня будет судить бригада арбитров из Северной Македонии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным судьей назначен Александар Ставрев, его ассистентами будут Деян Костадинов и Гоце Петрески, резервный рефери - Демитар Мечкароски.

ФОТОФАКТ: Белорусские футболисты провели тренировку перед матчем со сборной Казахстана 14 октября в Минске запланирован матч футбольных сборных Беларуси и Казахстана в Лиге наций.

Игру, которая начнется в 21.45 на поле минского стадиона "Динамо", телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

В первом круге нынешнего турнира подопечные Михаила Мархеля обыграли казахстанцев в Алматы со счетом 2:1.

В предыдущем туре состязаний в 4-й группе лиги С футболисты сборной Беларуси в Вильнюсе сыграли вничью с Литвой - 2:2, а команда Казахстана в Алматы разошлась миром с албанцами - 0:0.

Турнирное положение после трех игровых дней: Казахстан - 4 очка (разница мячей - 3-2), Албания - 4 (2-1), Беларусь - 4 (4-5), Литва - 4 (3-4).-0-