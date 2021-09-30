Аргентина стала первым финалистом чемпионата мира по мини-футболу

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Аргентины стала первым финалистом 9-го чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Литве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном поединке в Каунасе действующие чемпионы планеты аргентинцы одолели в южноамериканском дерби своих самых принципиальных соперников бразильцев со счетом 2:1. Соперник сборной Аргентины определится сегодня вечером после второго полуфинального матча, в котором команда Португалии встретится с казахстанцами.

Решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 3 октября в Каунасе.

В финальном матче прошлого планетарного форума, проходившего в 2016 году в Колумбии, сборная Аргентины переиграла россиян со счетом 5:4, в поединке за бронзу иранцы одолели португальцев в серии послематчевых пенальти. Сборная Бразилии 5 раз становилась чемпионом мира, два титула у испанцев, один у аргентинцев.-0-