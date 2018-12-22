Аргентинский "Ривер Плейт" занял 3-е место на клубном чемпионате мира по футболу

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты аргентинского "Ривер Плейт" заняли 3-е место на клубном чемпионате мира, который завершается в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за бронзу обладатели Кубка Либертадорес разгромили соперников из японского клуба "Касима Антлерс" со счетом 4:0. Два гола в этой встрече забил Гонсало Мартинес, по разу отличились Бруно Сукулини и Рафаэль Борре.

Позже в решающем поединке за главный приз победитель двух последних розыгрышей мадридский "Реал" встретится в Абу-Даби с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

Ранее в игре за 5-е место тунисский "Эспереанс" одолел мексиканскую "Гвадалахару" в серии послематчевых пенальти.

Футболисты тунисского "Эсперанса" заняли 5-е место на клубном ЧМ Основное время поединка за пятую итоговую позицию между представителем африканского континента и мексиканской "Гвадалахарой" завершилось вничью, а пенальти лучше выполнили футболисты "Эсперанса" - 6:5.

В финале прошлого года футболисты "Реала" победили бразильский "Гремио" из Порту-Алегри с минимальным преимуществом 1:0, а в матче за 3-е место мексиканский клуб "Пачука" оказался сильнее "Аль-Джазиры" из Абу-Даби - 4:1.-0-

Фото ФИФА