Арина Соболенко не смогла пробиться в финал US Open

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в финал открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью в полуфинале вторая ракетка мира встречалась с представительницей Канады Лейлой Фернандес, у которой 73-я позиция в рейтинге WTA, и за два с половиной часа уступила в трехсетовом поединке - 6:7 (3:7), 6:4, 4:6. В этой игре Соболенко 10 раз подавала на вылет, против 6 эйсов у соперницы, но допустила 8 двойных ошибок на подаче. В решающем матче 19-летняя канадская теннисистка встретится с 18-летней британкой Эммой Радукану, пробившейся в основную сетку US Open через квалификацию.

На старте US Open-2021 Арина Соболенко одолела сербку Нину Стоянович (94) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, потом разгромила словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (40) - 6:3, 6:1, в 1/16 финала выиграла у американки Даниэль Коллинз (29) - 6:3, 6:3, в 1/8 финала победила бельгийку Элизе Мертенс (16) - 6:4, 6:1, а в четвертьфинале была сильнее чешки Барборы Крейчиковой (9) - 6:1, 6:4.

В этом сезоне Арина Соболенко уже доходила до полуфинала "Большого шлема" - на Уимблдоне она уступила дорогу в финал чешской теннисистке Каролине Плишковой.

Общий призовой фонд US Open-2021 составляет $57,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2,5 млн. Последний в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует на нью-йоркских кортах 12 сентября. В прошлом году чемпионский титул у мужчин впервые завоевал австриец Доминик Тим, у женщин второй раз турнир выиграла японская теннисистка Наоми Осака.-0-