Арина Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдонского турнира

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко не смогла пробиться в финал Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинальном матче лучшая белорусская теннисистка уступила чешке Каролине Плишковой (13-й номер мирового рейтинга) - 7:5, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

В субботу, 10 июля, в финале 134-го по счету Уимблдонского турнира Каролина Плишкова будет соперничать с лидером мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти, которая в первом сегодняшнем полуфинале победила немку Ангелику Кербер (23) - 6:3, 7:6 (7:3).

До сегодняшнего поражения Арина Соболенко поочередно победила румынку Монику Никулеску (191) - 6:1, 6:4, британку Кэти Бултер (219) - 4:6, 6:3, 6:3, колумбийку Марию Камилу Осорио Серрано (94) - 6:0, 6:3, представительницу Казахстана Елену Рыбакину (20) - 6:3, 4:6, 6:3 и тунисскую теннисистку Унс Джабир (24) - 6:4, 6:3.

Завтра состоятся полуфиналы мужского одиночного разряда. Первый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым, занимающим 12-ю позицию в рейтинге АТР. В другом поединке за выход в финал поляк Хуберт Гуркач (18) будет соперничать с итальянцем Маттео Берреттини (9).

Мужской финал Уимблдона состоится 11 июля.

Общий призовой фонд нынешнего Уимблдонского турнира составляет 35 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 1,7 млн фунтов стерлингов. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победителем у женщин впервые стала румынка Симона Халеп, у мужчин свой пятый чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала первой финалисткой Уимблдона