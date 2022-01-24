Арина Соболенко не вышла в 1/4 финала открытого чемпионата Австралии по теннису

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала вторая ракетка мира уступила в трехсетовом поединке эстонской теннисистке Кайе Канепи (115) - 7:5, 2:6, 6:7 (7:10). В игре за попадание в полуфинал соперницей эстонки будет полька Ига Свентек (9).

Во всех предыдущих встречах нынешнего турнира Арина Соболенко уступала в первых сетах, а потом добивалась побед. В 1/64 финала она одолела австралийскую теннисистку Сторм Сандерс (128) - 5:7, 6:3, 6:2, во втором раунде обыграла китаянку Ван Синьюй (100) - 1:6, 6:4, 6:2, а в 1/16 финала переиграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (41) - 4:6, 6:3, 6:1.

Ранее двукратная победительница Australian Open белоруска Виктория Азаренко (25) не сумела пробиться в четвертьфинал, уступив в 1/8 финала чешке Барборе Крейчиковой (4) - 2:6, 2:6. В первом круге экс-первая ракетка мира переиграла венгерку Панну Удварди (98) - 6:3, 6:1, в 1/32 финала была сильнее швейцарской теннисистки Джил Белен Тайхман (34) - 6:1, 6:2, а затем также в двух партиях победила украинку Элину Свитолину (17) - 6:0, 6:2. Виктория Азаренко выигрывала австралийское первенство дважды подряд - в 2012 и 2013 годах.

В других четвертьфиналах женского одиночного разряда Australian Open Барбора Крейчикова встретится с американкой Мэдисон Киз (51), лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти будет соперничать с американской теннисисткой Джессикой Пегулой (21), а француженка Ализе Корне (61) сыграет с американкой Даниэль Коллинз (30).

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на открытых хардовых кортах "Мельбурн-Парка" 30 января. Его общий призовой фонд составит $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем австралийского чемпионата у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. У женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.-0-